В Госдуме и Минюсте решили пока не менять закон о повторных нарушениях на митингах

В Госдуме и Минюсте не готовят изменений в статью, устанавливающую уголовную ответственность за неоднократные нарушения правил проведения митинга, пишет «Коммерсантъ».

О возможности пересмотра статьи говорилось в решении Конституционного суда России по делу активиста Ильдара Дадина — первого россиянина, получившего реальный срок за выход на несанкционированные акции протеста.

Представитель Минюста сообщил, что министерство займется подготовкой изменений, только если получит соответствующее поручение правительства. Глава думского по законодательству Павел Крашенинников также считает, что инициатива должна исходить из правительства.