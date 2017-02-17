Домашний арест экс-главы «Русгидро» продлен на три месяца

Домашний арест бывшему главе «Русгидро» Евгению Доду и бывшему главному бухгалтеру компании Дмитрию Финкелю продлен до 21 мая. Такое решение принял Басманный районный суд Москвы, сообщает РИА Новости.

Следствие по делу продлено до 22 марта.

Дод был задержан в июне 2016 года по обвинению в мошенничестве. В декабре он был отпущен под домашний арест.

«Русгидро» — владелец большинства гидроэлектростанций страны. Дод ушел из компании в августе 2015 года.

По мнению следствия, по итогам 2013 года он неправомерно выписал себе премию в 353,21 миллиона рублей.