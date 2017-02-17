Назначен временный глава судебных приставов

Заместитель директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Сергей Сазанов назначен и. о. главы ведомства. Об этом сообщается на сайте ФССП.

Предыдущий руководитель ФССП Артур Парфенчиков на днях занял пост главы Карелии.

За две недели в отставку ушли пять глав регионов — руководители Новгородской, Рязанской областей, Бурятии, Карелии и Пермского края.

Президент Владимир Путин заявил сегодня, что «ротация — это совершенно естественный процесс».

И. о. главы ФССП 47 лет, он окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное училище и Московскую финансово-юридическую академию.