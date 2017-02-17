Шойгу подвел итоги внезапной проверки ВКС РФ

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу подвел итоги внезапной проверки боеготовности Воздушно-космических сил РФ, сообщает ТАСС.

В ходе заседания коллегии Минобороны Шойгу заявил, что ВКС способны «обеспечивать оборону страны от современных и перспективных средств воздушно-космического нападения».

Напомним, проверка боеготовности ВКС была объявлена 7 февраля и завершилась 9 февраля. В ней приняли участие 46 тысяч военнослужащих и 1,8 тысячи единиц вооружения и военной техники.

В рамках проверки системы ПВО Москвы перехватили и уничтожили 150 условных целей, которые имитировали полеты истребителей, БПЛА и крылатых ракет.