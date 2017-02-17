Алексей Симонов прочитает русскую поэзию на Экономическом факультете МГУ

На Экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках проекта «Вечера на Экономе» 2 марта пройдет лекция-концерт Алексея Симонова «Читаем русскую поэзию».

Алексей Кириллович Симонов – журналист, переводчик, кинорежиссёр, правозащитник, выпускник факультета восточных языков МГУ. Председатель правления, президент Фонда защиты гласности, председатель жюри премии имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок». Сын поэта Константина Симонова.

В программе: Александр Пушкин, Владимир Маяковский, Михаил Светлов, Константин Симонов, Борис Слуцкий, Давид Самойлов, Евгений Евтушенко и др. в прочтении Алексея Симонова.

Вечер откроет декан Экономического факультета МГУ Александр Аузан.

Начало: 19.00.

Место проведения: Экономический факультет МГУ, аудитория П-8

Зарегистрироваться на лекцию-концерт можно здесь.