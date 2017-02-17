В Смольном удивились сообщениям о «несогласованной» передаче Исаакия

В администрации Санкт-Петербурга удивлены в связи с появлением в средствах массовой информации сообщений о том, что передача Исаакиевского собора Русской православной церкви не была согласована с президентом России Владимиром Путиным, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в Смольном.

Напомним, некий высокопоставленный федеральный чиновник якобы рассказал СМИ, что решение петербургских властей передать собор РПЦ не было согласовано с президентом Владимиром Путиным. Он также отметил, что социологические опросы показывают, что россияне в целом поддерживают предложение о передаче Исаакия церкви.

Собеседники «Фонтанки» в городском правительстве отметили, что были удивлены появлением сообщений о несогласованности действий. Пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов заявил, что не комментирует анонимные сообщения.