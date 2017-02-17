Ту-95 пролетели из России в Сирию и нанесли ракетные удары по Ракке

Дальние бомбардировщики Ту-95МС ВКС России совершили пуски крылатыми ракетами по объектам «Исламского государства» (запрещено в России) в районе сирийского города Ракка. Об этом агентству ТАСС заявили в Минобороны РФ.

Отмечается, что самолеты вылетели с территории России, пролетели над территорией Ирана и Ирака и нанесли удар крылатыми ракетами Х-101 по объектам ИГ.

«Объектами поражения являлись базовые лагеря и центры подготовки боевиков, а также пункт управления одного из крупных отрядов» террористов, — отмечается в сообщении военных.

Ведомство отчиталось в уничтожении всех целей. Во время выполнения задачи бомбардировщики прикрывали российские истребители Су-30СМ и Су-35С с сирийского аэродрома Хмеймим.

После бомбежки «все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования». Сколько Ту-95МС участвовало в операции, не сообщается.