Тиллерсон назвал условие военного сотрудничества с Россией в Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что военное сотрудничество России и США возможно исключительно при выполнении одного условия, сообщает Reuters.

Таким условием Тиллерсон назвал признание Москвой как факта, что «не вся сирийская оппозиция – террористы», утверждает дипломатический источник информагентства.

Накануне, 17 февраля, Тиллерсон и глава МИД России Сергей Лавров провели беседу в Бонне. Как заявил Лавров, Тиллерсон изъявил готовность поддерживать процесс в Астане по сирийскому урегулированию.