Порошенко поговорил с Тиллерсоном о Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко и глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон обсудили по телефону ситуацию в Донбассе. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

Отмечается, что Порошенко рассказал госсекретарю США об эскалации конфликта в Донбассе и о том, что Россия, по его мнению, нарушает минские договоренности.

«Во время беседы речь шла о противодействии продолжающейся российской агрессии и восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым, в том числе с помощью политики санкций», — говорится в сообщении.