17 февраля 2017, 19:39
Порошенко поговорил с Тиллерсоном о Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко и глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон обсудили по телефону ситуацию в Донбассе. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.
Отмечается, что Порошенко рассказал госсекретарю США об эскалации конфликта в Донбассе и о том, что Россия, по его мнению, нарушает минские договоренности.
«Во время беседы речь шла о противодействии продолжающейся российской агрессии и восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым, в том числе с помощью политики санкций», — говорится в сообщении.
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