Трамп анонсировал «новый исчерпывающий указ для защиты американцев»

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация готовит «новый исчерпывающий указ для защиты американцев», сообщает Reuters.

О содержании указа Трамп умолчал, однако отметил, что текст документа «адаптирован» с учетом решения суда, который ранее приостановил действие предыдущего миграционного указа американского лидера. При этом Трамп пообещал, что его правительство «будет одним из лучших в истории США».

Министерство юстиции США также подтвердило, что прежний указ Трампа будет заменен новым, обновленным. В связи с этим суд удовлетворил ходатайство Белого дома о приостановке судебного разбирательства по первому миграционному указу «до дальнейших постановлений».

Напомним, в первые дни президентства Дональд Трамп подписал указ, ограничивающий на 120 дней прием беженцев и запрещающий в течение 90 дней въезд в США гражданам из семи мусульманских стран: Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

По искам штатов Вашингтон и Миннесота действие указа было приостановлено.