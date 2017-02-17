Трамп мобилизует 100 тысяч солдат для выдворения нелегальных мигрантов

Администрация президента США Дональда Трампа считает необходимым мобилизацию 100 тысяч солдат Национальной гвардии для выдворения из страны нелегальных мигрантов. Об этом сообщает AP со ссылкой на проект меморандума администрации, оказавшийся в распоряжении редакции.

Вскоре после инаугурации Трамп заявил о решении депортировать несколько миллионов нелегалов.

«Мы займемся преступниками, теми, кто имеет судимость, членами банд, наркодилерами — таких людей много, возможно два миллиона, может, даже три миллиона. Мы выдворим их из страны или отправим в тюрьму. Но мы выкинем их из страны, потому что они находятся здесь нелегально», — сказал он (цитата по Euronews).

Также Трамп подписал указ о запрете на въезд в страну жителям семи мусульманских стран, включая Сирию, Иран и Ирак. Суд в США заблокировал выполнение этого указа.

Меморандум призван дополнить заблокированный указ Трампа. Проект документа был разослан службе гражданства и иммиграции США, службе таможенного контроля и и пограничной охране.

Нацгвардию предлагается использовать в 11 штатах, четыре из которых граничат с Мексикой — Калифорния, Аризона, Нью-Мексико и Техас. Остальные штаты граничат с первыми четырьмя: Орегон, Невада, Юта, Колорадо, Оклахома, Арканзас и Луизиана.