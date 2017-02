Wikileaks рассказал о вмешательстве ЦРУ в выборы во Франции‍

Центральное разведывательное управление США попыталось оказать влияние на выборы 2012 года во Франции, сообщает сайт разоблачений WikiLeaks.

По данным WikiLeaks, агентам ЦРУ было приказано внедриться в основные политические партии Франции, а также проникнуть в их электронные системы: «Все крупные партии Франции стали объектами агентурной и электронной разведки за семь месяцев до выборов 2012 года».

В подтверждение своих обвинений WikiLeaks публикует три указа ЦРУ. В них агентам предписывается внедриться в Социалистическую партию, «Национальный фронт» и «Союз за народное движение» («Республиканцы»).

Особый интерес ЦРУ вызывали, в соответствии с документами, поступившими в распоряжение WikiLeaks, Николя Саркози (в тот период президент Франции), будущий глава государства Франсуа Олланд, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен и бывшие кандидаты на пост президента Мартин Обри и Доминик Стросс-Кан.

RELEASE: CIA espionage orders for the last French presidential electionhttps://t.co/ARd8alUjMS #CIAFrance pic.twitter.com/15Q5ojw4L4