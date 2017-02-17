Захарченко пригрозил отвоевать весь Донбасс у Украины

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил о готовности завоевать всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины, сообщает «Интерфакс».

«Мы всегда говорили, что освобождение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей — это наша коллективная задача. И мы всегда говорили, что желательно это сделать политическим путем. Если же они не понимают, то напомню, что мы можем сделать это и военным», — отметил Захарченко на пресс-конференции в Луганске, которую провел совместно с главой ЛНР Игорем Плотницким.

Выступление было посвящено экономической блокаде региона со стороны украинских властей.

Захарченко и Плотницкий также опубликовали совместное заявление. В нем нет речи о военных действиях, говорится лишь о требовании «обеспечить возможность мониторинга объектов инженерной инфраструктуры (энерго-, водо- и газоснабжение), находящихся на подконтрольной Украине части территории Донбасса, повреждение которых может создать проблемы для граждан ДНР и ЛНР».

Кроме того, лидеры ЛНР и ДНР «приняли решение реализовать программу гуманитарной помощи и экологической безопасности для наших братьев и сестер, проживающих в подконтрольных Украине районах Донбасса».

Программа предусматривает оказание медпомощи жителям, осуществление выплат ветеранам и помощь разделенным семьям.

О том, согласовано ли это с украинской стороной, не сообщается.