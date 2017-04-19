В Москве задержан брат организатора теракта в метро Петербурга

В Москве спецслужбы задержали старшего брата одного из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга Аброра Азимова. Об этом сообщается на сайте ЦОС ФСБ России.

Акрам Азимов, 1988 года рождения, был задержан 19 апреля в поселке Московский. По данным ФСБ, он оказывал «пособническую помощь по переправке денежных средств, использованных при подготовке террористического акта, а также по организации канала связи с эмиссарами международных террористических организаций».

Официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко в интервью «Интерфаксу» заявила, что в настоящее время с Акрамом Азимовым работают следователи, в ближайшее время планируется обратиться в суд с ходатайством о его аресте.

Представитель СКР уточнила, что в настоящее время в числе фигурантов уголовного дела о теракте в метро Санкт-Петербурга фигурирует 10 человек.

Ранее в среду младший брат подозреваемых Билал Азимов признал, что Акрам Азимов депортирован из Киргизии в РФ. Он был вывезен из Ошского аэропорта в Москву. Его задержали в Оше и депортировали в Россию, так как он является гражданином РФ.