После избиения умер соучредитель газеты «Новый Петербург»

Журналист, соучредитель газеты «Новый Петербург» Николай Андрущенко скончался в больнице северной столицы после свершенного на него 9 марта нападения. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Только что мне сообщили, что Андрущенко умер в больнице, не выходя из комы после нападения», — заявил адвокат журналиста Константин Кузьминых.

Напомним, 74-летнего Андрущенко нашли на одной из улиц Петербурга с тяжелой черепно-мозговой травмой. Ему провели операцию, после чего журналист оказался в коме.

По мнению главного редактора «Нового Петербурга» Дениса Усова, Андрущенко могли избить из-за публикации изданием данных о неэффективной борьбе власти с коррупцией.