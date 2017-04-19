19 апреля 2017, 20:11
Опубликовано видео задержания брата возможного организатора теракта в Петербурге
ФСБ опубликовало видеозапись задержания брата предполагаемого организатора теракта в метро Петербурга Амрора Азимова Акрама.
Сообщается, что сейчас с задержанным работают следователи. Они намерены установить роль Азимова в подготовке теракта.
Кроме того, следователи хотят обратиться в суд с ходатайством о его аресте.
Ранее стало известно, что Акрам Азимов был задержан сегодня в поселке Московский. У него изъяли боевую гранату.
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