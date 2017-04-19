ЦИК Турции отклонил запрос оппозиции об отмене итогов референдума

Высшая избирательная комиссия (ЦИК) Турции отклонила запрос представителей оппозиционных движений об аннулировании результатов состоявшегося в воскресенье референдума о внесении поправок в конституцию страны. Об этом пишет газета Hurriyet Daily News.

По ее данным, лишь один член комиссии поддержал инициативу оппозиции, 10 членов ЦИК высказались против.

Ранее в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подверг жесткой критике отчеты наблюдателей ОБСЕ по итогам референдума о внесении изменений в Конституцию страны.

18 апреля оппозиция Турции направила запрос в высшую избирательную комиссию об аннулировании результатов референдума по изменениям в конституции страны. В турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии пояснили, что причиной претензий является тот факт, что при подсчете результатов голосования учитывались бюллетени, на которые не были проставлены необходимые печати.

16 апреля в Турции прошел референдум по внесению поправок в конституцию. Согласно предварительным итогам, за поправки проголосовали 51,4 процента участников. Окончательные результаты будут объявлены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций.