Милонов предложил сажать за хранение побуждающей к суициду информации

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил осуждать на большие тюремные сроки за хранение в компьютере любой информации с суицидальными призывами, даже если эта информация не была распространена. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поддерживаю [законопроект]. Считаю, единственное, необходимым ввести ответственность за хранение суицидальных призывов, листовок, плакатов, демотиваторов на компьютерах этих подозреваемых. Есть эти призывы без распространения — все равно сажать. Сажать надолго», — сказал Милонов в среду в Госдуме при рассмотрении проекта об ужесточении уголовной ответственности за склонение к самоубийству.

Он также считает необходимым запретить детям вообще заходить в социальные сети. «Есть места, где детям не положено быть. Ночью у Ленинградского вокзала в Москве находиться детям опасно. Тем более опасно детям находиться в той атмосфере безответности, цинизма и раскрепощенности, которые представляют из себя социальные сети», — заявил Милонов.

«Пускай родители будут ответственными за воспитание детей. Дайте нам самим рассказать детям, где добро, а где зло, а не пытаться поймать тех, кто будет гоняться за нашими детьми в поисках наживы и удовлетворения своих больных потребностей», — добавил депутат.

На прошлой неделе Милонов внес на рассмотрение депутатов законопроект, призванный урегулировать деятельность социальных сетей. В свою очередь, в комитете Госдумы по информационной политике заявили, что Милонов, предложивший запретить регистрацию в соцсетях детям моложе 14 лет, не понимает «самой сути интернета».

Ранее в среду Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за склонение к самоубийству. Документ, подготовленный депутатом Ириной Яровой, одобрили 425 народных избранников, против не высказался никто.