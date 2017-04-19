Суд заблокировал часть материалов на Sports.ru по требованию «Матч ТВ»

Телеканал «Матч ТВ» через суд добился временной блокировки своих передач на сайте Sports.ru. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

«Суд принял определение о принятии обеспечительных мер. Самого иска о постоянной блокировке контента в суде еще нет», — сообщили агентству в пресс-службе.

Отмечается, что обеспечительные меры приняты 14 апреля, таким образом, у телеканала есть 10 дней, чтобы подать иск, в противном случае блокировка будет снята. В определении суда не указано, о каких именно телепередачах идет речь.

Роскомнадзор не будет блокировать спортивное интернет-издание Sports.ru по требованию телеканала «Матч ТВ», так как портал удалил противоправные материалы. Об этом сообщает RNS. Как заявил на итоговой коллегии

Ранее в среду глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что его ведомство не будет блокировать спортивное интернет-издание Sports.ru по требованию телеканала «Матч ТВ», так как портал удалил противоправные материалы. По его словам, в настоящее время на Sports.ru уже нет пиратского контента, о котором рассказывал «Матч», поэтому причин для блокировки нет.