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19 апреля 2017, 13:31
авторское право интернет Роскомнадзор телевидение

Суд заблокировал часть материалов на Sports.ru по требованию «Матч ТВ»

Студия Матч-ТВ
Студия Матч-ТВ

Телеканал «Матч ТВ» через суд добился временной блокировки своих передач на сайте Sports.ru. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

«Суд принял определение о принятии обеспечительных мер. Самого иска о постоянной блокировке контента в суде еще нет», — сообщили агентству в пресс-службе.

Отмечается, что обеспечительные меры приняты 14 апреля, таким образом, у телеканала есть 10 дней, чтобы подать иск, в противном случае блокировка будет снята. В определении суда не указано, о каких именно телепередачах идет речь.

Роскомнадзор не будет блокировать спортивное интернет-издание Sports.ru по требованию телеканала «Матч ТВ», так как портал удалил противоправные материалы. Об этом сообщает RNS. Как заявил на итоговой коллегии

Ранее в среду глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что его ведомство не будет блокировать спортивное интернет-издание Sports.ru по требованию телеканала «Матч ТВ», так как портал удалил противоправные материалы. По его словам, в настоящее время на Sports.ru уже нет пиратского контента, о котором рассказывал «Матч», поэтому причин для блокировки нет.

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