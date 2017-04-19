Госдума приняла в первом чтении законопроект о «группах смерти»

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за склонение к самоубийству. Трансляция заседания ведется на сайте Думы.

Документ одобрили 425 депутатов, против не высказался никто.

Отметим, автором законопроекта выступила депутат Ирина Яровая. По ее мнению, Уголовный кодекс требуется дополнить тремя новыми статьями, в том числе о склонении к самоубийству или помощи в самоубийстве, об организации склонения к самоубийству и о вовлечении несовершеннолетних в деятельность, которая угрожает их жизни.

Яровая полагает, что законопроект поможет привлекать к ответственности администраторов «групп смерти»в социальных сетях.