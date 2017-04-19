Жириновский предложил не раскрывать доходы депутатов ради спокойствия россиян

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал освободить парламентариев от обязанности декларировать имущество и доходы, передает «Интерфакс».

«Все эти декларации. Мы зачем это делаем [обнародуем их]? Мы народ раздражаем: о, какие богатые министры, депутаты, губернаторы», — сказал политик в среду в Госдуме после ежегодного отчета правительства.

Жириновский отметил, что в правительстве и без данных о доходах должны знать о фактах коррупции. По его словам, пресса только «радуется», публикуя «горячие новости» о том, сколько у кого квартир и денег.

«Я много раз предлагал: уберите все декларации! Вы знаете, кого надо арестовать, — арестовывайте без деклараций! Вы прекрасно знаете, кто ворует и у кого какие деньги. И зачем лишний раз создавать народу такое впечатление, что есть мультимиллионеры, миллиардеры и есть [с другой стороны] зарплаты там 5 тысяч, 7 тысяч», — обратился лидер ЛДПР к членам кабинета во главе с Дмитрием Медведевым.

Примечательно, что лидер либерал-демократов занял первое место по величине доходов за 2016 год среди руководителей думских фракций — он заработал более 79 млн рублей. По итогам 2015-го депутат задекларировал доход в 5,3 млн рублей.