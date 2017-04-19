В ФИФА заявили о трудностях с поисками спонсоров ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) испытывает сложности с поиском спонсоров чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

«Международные и российские компании опасаются высоких финансовых затрат и репутационных рисков», — пояснил источник издания. «Такие проблемы возникли в то время, как ФИФА старается восстановиться после коррупционного скандала, а Россия сталкивается с имиджевыми проблемами», — добавил он.

В федерации напомнили, что после проведения чемпионата мира 2014 года ФИФА лишилась нескольких крупных спонсоров этого турнира, в том числе компании Sony.

Между тем, у ФИФА уже есть список из 10 компаний, выразивших готовность стать спонсорами турнира. При этом перед Чемпионатом мира 2014 года в Бразилии таких компаний было 20. Источник при этом отметил, что медленнее всего решается вопрос с российскими спонсорами.

Ранее немецкие политики допустили бойкот со стороны Германии чемпионата мира по футболу 2018 года в России после массовых задержаний участников антикоррупционных протестов в российских городах.