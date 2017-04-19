Илюмжинов решил переизбираться на пост президента FIDE

Кирсан Илюмжинов принял окончательное решение переизбираться на должность президента Международной шахматной федерации (FIDE), сообщает ТАСС.

«Я буду участвовать в выборах президента FIDE. Вчера решение было принято окончательно. Я заручился поддержкой. Никакие санкции США не помешают моей работе на посту президента», заявил Илюмжинов 19 апреля.

Выборы президента FIDE пройдут в 2018 году. В конце марта на сайте ФИДЕ появилось сообщение, что Кирсан Илюмжинов объявил о своей отставке с должности президента ФИДЕ. Позже Илюмжинов эту информацию опроверг, заявив, что «это — провокация со стороны ряда членов ФИДЕ», которые настаивают на его отставке в связи с тем, что он находится под санкциями Минфина США, а значит, не может управлять международной организацией. Он отказался покидать пост главы FIDE и заявил, что останется на нем до 2018 года.

Кирсан Илюмжинов является главой федерации с 1995 года. В США против него введены санкции из-за сотрудничества с Ираном.