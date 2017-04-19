«Новая газета» назвала иск GayRussia «попыткой снять ответственность»

Заявление ЛГБТ-активистов активистов GayRussia об иске к «Новой газете» является попыткой снять с себя ответственность, полагает официальный представитель «Новой газеты» Надежда Прусенкова.

«Если вспомнить, что именно с заявления GayRussia о проведении на Северном Кавказе гей-парадов и началась история вопроса о преследовании геев в регионе, то создается впечатление, что они пытаются с себя ответственность сложить и отмежеваться. Но делают это они довольно странным образом», — заявила 19 апреля Прусенкова РБК.

«У нас никакого иска на руках нет. Есть заявление о намерениях. В наших глазах оно выглядит сомнительным. Мы готовы к разговору в любом случае», — сказала представитель «Новой газеты».

Ранее стало известно, что активисты проекта GayRussia.ru подали в суд иск против «Новой газеты» о защите своей репутации. Иск подан в связи с публикацией материалов о преследовании геев в Чечне. Активисты требуют опровергнуть приведенные в статье издания утверждения о том, что к преследованию геев в регионе привела попытка GayRussia провести массовые акции в Чечне.

Организация намерена взыскать с «Новой газеты» компенсацию в размере 1 млн рублей за причиненный моральный вред. Эти деньги будут переданы на благотворительность.

В ответ шеф-редактор «Новой газеты» Алексей Полухин написал в своем Facebook, что сторонники Алексеева «ради собственного пиара и мелочевки от ЕСПЧ подавали заявления о проведении парадов, после чего и начались репрессии».