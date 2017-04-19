«Комсомолка» рассказала о публикации платных статей о КНДР

Материалы о Северной Корее, которые публикуются в региональных выпусках «Комсомольской правды» и на ее сайте, являются нативной рекламой. Об этом сообщает РБК со ссылкой гендиректора издательского дома «КП» Владимира Сунгоркина.

По словам Сунгоркина, рекламодателем выступает северокорейская организация. Какая именно, он не уточнил. Глава издательского дома «КП» также объяснил, что представители этой организации «к своим национальным праздникам раз в год <…> размещают свои представления об устройстве общества, о роли Северной Кореи в жизни человечества».

«Я абсолютно убежден: что бы Северная Корея ни пропагандировала, это чисто их северокорейская история и какого-то негативного влияния на читателя “Комсомольской правды” эти статьи иметь не могут», — сказал Владимир Сунгоркин. Статьи о КНДР он назвал «политической экзотикой для гурманов».

На материалы «Комсомольской правды» о Северной Корее накануне обратили внимание пользователи соцсетей. 14 апреля в новосибирском выпуске «КП» вышла статья под заголовком «Ким Ир Сен — великий человек века», в ней лидер КНДР назван «выдающимся ветераном мировой политики, всю жизнь направлявшим дело самостоятельности человечества под знаменем антиимпериализма и самостоятельности». В конце статьи стояла подпись «На правах рекламы».