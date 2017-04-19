Пользователям запретят обходить блокировки запрещенных сайтов

Чиновники предложили законодательно запретить использовать на территории России информационные системы и программы, позволяющие обходить блокировку сайтов с запрещенным контентом. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в интернет-компаниях и федерального чиновника.

Документ подготовлен Роскомнадзором по инициативе Совбеза с целью обязать анонимайзеры и VPN-сервисы блокировать сайты из реестра запрещенных.

По данным источников, технически текст законопроекта разрабатывали юристы Медиакоммуникационного союза, который заинтересован в антипиратском аспекте инициативы.

Ни в МКС, ни в Роскомнадзоре данный вопрос пока не прокомментировали.

В тексте законопроекта говорится, что анонимайзерам и VPN-сервисам для нормальной работы придется добровольно включать ресурсы из реестра запрещенных сайтов в свои «черные списки». В случае отказа они тоже будут заблокированы.

Документ предлагает поисковым системам прекращать выдачу ссылок на сайты, заблокированные в России, под угрозой штрафа в размере до 700 000 рублей.