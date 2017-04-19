Медведев начал отчитываться перед депутатами

Премьер Дмитрий Медведев начал свой ежегодный отчет о деятельности кабинета министров перед депутатами Госдумы. Об этом сообщает РИА Новости.

Премьер ,в частности, призвал не превращать предвыборную кампанию перед голосованием на выборах президента РФ в войну.

«Мы с вами прекрасно понимаем, что сейчас у нас трудностей хватает. И если мы будем тратить силы еще и на популизм, на спекуляции, на пустые конфликты - от этого выиграют только те, кого вряд ли заботить, как будет жить Россия. Конечно, это не значит, что у нас не может быть разногласий, и наши с вами споры касаются лишь методов достижения главной цели. А цель у нас общая - развивать страну, чтобы обеспечить людям благополучную жизнь», - заявил премьер.

Как уточняет ТАСС, Медведев предварил свое выступление словами о том, что спад экономики практически прекратился, хотя правительству и пришлось принимать очень непростые решения.

Ранее в Госдуме заявили, что депутаты отказались от выработки общей для всех фракций оценки работы правительства за прошедший год после выступления Медведева.

Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, оценка деятельности кабинета министров «прозвучит, скорее всего, в выступлениях руководителей фракций».

Стоит отметить, что изначально депутаты хотели задать премьеру вопрос по поводу расследования Фонда борьбы с коррупцией о связанной с главой кабмина недвижимости и фондах, которые курируют люди из окружения Медведева. Однако позднее депутаты от ЛДПР и «Справедливой России» отказались от этой идеи.