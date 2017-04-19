Медведев объяснил протесты против «Платона»

Премьер Дмитрий Медведев в ходе своего отчета перед депутатами Госдумы прокомментировал ситуацию с протестами против системы взимания платы с большегрузов «Платон». Его слова приводит ТАСС.

По словам Медведева, против системы протестуют всего несколько сотен человек из примерно 800 тысяч зарегистрированных большегрузов. Он объяснил протесты нежеланием грузоперевозчиков выходить из «серой» зоны экономики.

Премьер пояснил, что он считает многие заданные ему на встрече с лидерами дальнобойщиков вопросы действительно важными, но они касаются не налогов, а состояния дорог.

«Количество перегруженных трасс снизилась на четверть. И это результат различных мер, в том числе - запуска известной системы "Платон", которая собирает сейчас 20 млрд рублей. И мы, учитывая различные позиции и мнения самих перевозчиков, его не стали повышать существенно, а старались все делать достаточно аккуратно», - заключил Медведев.