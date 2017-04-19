Медведев ответил в Госдуме на критику Зюганова

Премьер Дмитрий Медведев во время отчета перед Госдумой ответил на критику лидера КПРФ Геннадия Зюганова экономической политики правительства. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Медведева, он «все-таки хотел бы еще раз акцентировать внимание всех, и наших коллег и в коммунистической партии, на том, что макроэкономика в нашей стране находится в порядке, и это действительно заслуга и Центрального банка, и финансово-экономического блока правительства».

«Вы про долг говорили. Ну, найдите еще страну, где такой небольшой внутренний и внешний долг, как наша. Таких стран почти нет. У нас очень низкий уровень долговой нагрузки», — заявил глава кабмина.

«И еще одну вещь абсолютно точно сказал Геннадий Андреевич Зюганов. Гляньте на Украину. Это очень правильные слова», — заключил Медведев.

Премьер в Госдуме призвал беречь лучшее в мире правительство РФ и лучших в мире депутатов. «Коллеги, надо точно беречь лучшее в мире правительство, лучших в мире депутатов Государственной думы, безусловно так, лучше не скажешь», — ответил Медведев на выступления депутатов.