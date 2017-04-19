Миронов и Зюганов раскритиковали правительство Медведева

«Справедливая Россия» и КПРФ негативно оценивают работу российского правительства в 2016 году, передает «Интерфакс».

Такое заявление сделали руководители фракций Сергей Миронов и Геннадий Зюганов в преддверии отчета премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Госдуме 19 апреля.

Зюганов считает, что у Медведева «нет членов правительства, способных эффективно заниматься финансовой, экономической и социальной сферами». Лидер коммунистов заявил, что к нынешнему курсу доверия «не может быть никакого», следует сменить курс и сформировать правительство народного доверия.

В свою очередь, Миронов также имеет основные претензии к работе экономического блока правительства. По его мнению, сегодня Медведев будет докладывать депутатам о низкой инфляции, но «нужно понимать, что она низкая прежде всего потому, что у людей нет денег».

Ранее стало известно, что депутаты от «Справедливой России» и ЛДПР не станут задавать премьеру Дмитрию Медведеву вопросы о расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Каждая фракция сможет задать премьеру по пять вопросов. По словам источника издания в «Справедливой России», во фракции «не хотят привлекать излишнее внимание к Навальному». Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, в свою очередь, отметил, что премьер будет отчитываться о деятельности правительства, из-за чего вопросы о его недвижимости неуместны.