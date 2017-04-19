Владимирским студентам показали фильм о Навальном-Гитлере

Во Владимирском государственном университете 18 апреля студентам показали фильм об оппозиционере Алексее Навальном. В картине политика сравнили с Адольфом Гитлером. Об этом сообщает «ПроВладимир».

По данным местных журналистов, учащихся «согнали» на просмотр фильма. Особое внимание обращали на тех, кто принимал участие в антикоррупционном митинге 26 марта.

После показа фильма перед аудиторией выступила глава областной правовой школы по профилактике экстремизма среди молодежи Алла Быба. «Очень плохо, девушка, что вы так ничего и не поняли. Вы просто включились в эту модную тусовку, что действительно это борьба с коррупцией», – ответила она одной из студенток, которая выразила недоумение в связи со сравнением Навального с Гитлером.

Ранее СМИ сообщали, что в администрации президента уже организован специальный отдел, который готовит материалы, призванные дискредитировать Навального.