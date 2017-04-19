Медведев заявил о запросе на стабильность в РФ

Премьер Дмитрий Медведев в ходе своего отчета перед Госдумой о работе правительства за 2016 год заявил, что в РФ сохраняется политический запрос на стабильность и развитие. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По словам Медведева, это подтвердили выборы в Госдуму в 2016 году, а данный запрос сохранится и на президентских выборах в 2018 году. «Люди проголосовали за развитие, за то, чтобы мы сделали все, чтобы людям жилось лучше, чтобы успех стал нормой жизни в России», — отметил премьер.

Говоря об экономической ситуации, Медведев отметил, что «нам предсказывали катастрофу из разных мест. В том числе из-за океана».

При этом в борьбе с последствиями введения санкций Россия может рассчитывать только на себя, полагает глава кабмина.

Медведев пообещал, что Резервный фонд не будет исчерпан в этом году вопреки прогнозам, так как властям удалось мобилизовать доходы. «Мы настраиваем систему всех бюджетных платежей так, чтобы она была более эффективной», - пояснил Медведев, передает ТАСС.

Премьер призвал вернуться к обсуждению вопроса об индексации пенсий работающих пенсионеров, разработать новые меры по поддержке семей и продолжить сдерживать цены на лекарства.