ГД сочла нормальными действия Поклонской по «Матильде»

Комиссия Госдумы по этике не выявила нарушений в действиях депутата Натальи Поклонской из-за ее запроса в Генпрокуратуру о фильме «Матильда». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комиссии Отари Аршбу.

По словам Аршбы, ГД получила от Генпрокуратуры жалобу адвоката режиссера фильма Алексея Учителя. «Мы ее рассмотрели и сообщили адвокату, что не нашли никаких нарушений в действиях депутата Поклонской депутатской этики», – заявил он.

Аршба пояснил, что Поклонская отправила запрос, так как к ней обращалось большое число граждан.

Отметим, адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин попросил проверить действия депутата на предмет нарушения правил депутатской этики, выразившиеся в «необоснованных обвинениях» в адрес Учителя, а также в использовании «заведомо ложной информации и призывах к незаконным действиям» в отношении авторов и создателей «Матильды».