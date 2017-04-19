Медведев призвал истреблять ведомственный лоббизм в правительстве

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о недопустимости ведомственного лоббизма в правительстве, передает ТАСС.

Об этом Дмитрий Медведев заявил, комментируя выступления представителей фракций по итогам представленного в среду отчета о работе кабмина в Госдуме.

Председатель правительства назвал такое явление «безобразием». «И я коллегам по правительству, что называется, и по левую, и по правую руку сидящим, тоже об этом говорил: существует только консолидированная позиция правительства! Ведомственный лоббизм недопустим, он подлежит истреблению», — сказал премьер.

«Если поймаете кого-нибудь с этим — замминистра, или еще кого-то, или даже самого министра, дайте мне информацию, мы с товарищами разберемся по-товарищески», — обратился Медведев к депутатам.

Ранее перед этим глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев призвал Медведева вместе с парламентом бороться с проявлениями ведомственного лоббизма, когда те или иные министерства вносят свои инициативы в Думу через отдельных депутатов, минуя общественное обсуждение.