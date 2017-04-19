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19 апреля 2017, 12:42
биология птицы этология

Почтовые голуби пользуются опытом предыдущих поколений

Five Furlongs/Flickr

Долгое время передача опыта от поколения к поколению считалась привилегией людей, но в последнее время ученые обнаруживают такое явление и у некоторых животных. В новом исследовании оно было выявлено у почтовых голубей. Более того, голуби способны вносить коррективы в полученные от старших товарищей знания.

Если почтового голубя выпускают несколько раз в одном и том же месте, он оптимизирует маршрут и возвращается домой все более коротким путем. Этологи довольно давно заметили, что стаи голубей чаще летят домой напрямую, чем отдельные птицы, но не могли понять, в чем секрет их «коллективного разума».

В эксперименте, который провели ученые Оксфордского университета Дора Биро (Dora Biro) и Такао Сасаки (Takao Sasaki) почтовые голуби были снабжены GPS-приемниками. В начале эксперимента голубей в одиночку несколько раз выпускали из одной и той же точки. Когда они начинали летать по стабильному маршруту, к ним добавляли пару – незнакомого с маршрутом голубя – «ученика». После нескольких полетов ученые заменяли старшего из голубей на нового, таким образом, «бывший ученик» в новой паре становился «учителем». Это должно было имитировать смену поколений у птиц. Всего таких смен проводили пять.

Затем маршруты, по которым возвращались птицы из «пятого поколения», сравнивали с тем, которые использовали одиночные голуби и стабильные пары голубей, сделавшие из той же точки столько же вылетов, что и экспериментальные пары в течение своих пяти «поколений». Как оказалось, экспериментальные пары летали по более удачному маршруту. Ученые объясняют это тем, что новые голуби в паре не только перенимали у опытных голубей знания о маршруте, но и усовершенствовали их. То есть в данном случае наблюдается признак того, что исследователи называют «кумулятивной культурой».

Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

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