Занятия спортом распространяются как инфекция

В последние годы ряд исследований показал, что некоторые формы поведения: от альтруизма до переедания – могут распространяться среди людей, подобно инфекциям. Под влиянием своих знакомых люди тоже меняют собственное поведение. В очередной работе ученые проверили, действует ли этот эффект на занятия спортом.

В качестве материала исследователи использовали данные социальной сети, объединяющей более миллиона любителей бега в США. Пользователи сети публикуют информацию о продолжительности своих пробежек и преодоленной дистанции, эти данные доступны их сетевым друзьям.

В исследовании были учтены данные о пробежках за пять лет, в ходе которых участники суммарно пробежали 350 миллионов километров. Ученые исходили из предположения, что при хорошей погоде любители бега бегают дольше. Но, как показали собранные материалы, если люди в городах, где в данный день была прекрасная погода, бегали больше, больше начинали бегать и их друзья по социальной сети из городов, где погода была не столь хороша.

Обнаружилось, что мужчины-бегуны больше подвержены социальному воздействию, чем женщины. На мужчин сильно влияют друзья мужского пола и умеренно – друзья-женщины. На женщин умеренно влияют только друзья-женщины, а друзья-мужчины не оказывают заметного воздействия на интенсивность их занятий. Интересно, что заметное влияние оказывают бегуны, которые обычно не очень прилежны в своих тренировках. Если такие люди вдруг начинают публиковать данные о больших, чем обычно, преодоленных дистанциях, их друзья из других городов начинают отвечать тем же.

Итоги исследования подведены в статье, опубликованной журналом Nature Communications.