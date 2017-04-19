Медведев назвал Навального «политическим проходимцем»

Премьер Дмитрий Медведев во время своего отчета перед Госдумой ответил на вопрос представителя КПРФ Николая Коломейцева по поводу антикоррупционного расследования, проведенного Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Медведев заявил, что он уже высказывался по этому вопросу, и больше не намерен возвращаться к данной теме. "Не считаю нужны комментировать лживые продукты политических проходимцев", - заявил Медведев.

Премьер призвал депутатов также не поддаваться на политические провокации, так как они преследуют целью организовать в стране переворот.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, завершая данное выступление Медведева, заметил в адрес КПРФ, что "в свое время такие попытки дорого обошлись КПСС".