Роскомнадзор заявил о согласии Twitter перенести персональные данные в Россию

Американская компания Twitter уведомила Роскомнадзор о планах перенести данные россиян на российские сервера к середине 2018 года, передает RNS.

«Компания Twitter подтвердила нам в официальном письме, что перенесет персональные данные россиян в российские сервера. В данный момент американская компания находится в процессе определения, какая информация о российских гражданах и организациях, вовлеченных в коммерческие отношения Twitter в России может быть выделена для хранения в Российской Федерации», заявил на итоговой коллегии Роскомнадзора глава ведомства Александр Жаров. Он уточнил, что компания обещает перенести данные до середины 2018 года.

В середине марта руководство Роскомнадзора провело встречу с вице-президентом Twitter, а также координатором публичной политики одноименного сервиса микроблогов в России по вопросу исполнения российского закона, обязывающего иностранные компании хранить персональные данные россиян на территории России.

Ранее компания Facebook отказалась от переноса данных о российских пользователях на сервера внутри страны в соответствии с законом о персональных данных. Руководство Facebook посчитало решение о переносе данных экономически невыгодным. Кроме того, в компании не считают информацию о пользователях в качестве персональных данных.