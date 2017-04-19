Медведев заявил об отсутствии страха перед санкциями

Премьер Дмитрий Медведев во время своего отчета перед Госдумой заявил, что Россию уже не пугают санкции и цены на нефть. Его слова приводит РИА Новости.

По словам премьера, страна повернула все обстоятельства в экономике в свою пользу и вступила в конкурентную борьбу.

"Прошедший год был для нас очень важным. Он действительно был непростым, как и предыдущие. Прошел он в режиме жесткой экономии ресурсов. Но он дал нам главное - он стал годом осознанных возможностей", - заметил Медведев, передает ТАСС.

Премьер призвал депутатов активнее рассматривать важнейшие законопроекты. "От того, насколько слаженно мы с вами работаем, действительно зависит во многом, как живут граждане нашей страны", — отметил он. "Хороший, очень плотный уровень взаимодействия сохраняется и с обновленной Думой. Это стало понятно за время первой осенней сессии. И я хотел бы искренне поблагодарить депутатов и прошлого, и нынешнего созывов за совместную работу", — добавил премьер.

По словам Медведева, формат отчета правительства изменили по просьбе ГД. "Основной акцент решили сделать на ответах, на дискуссии. В докладе я коротко остановлюсь на основных итогах года", — пояснил он.