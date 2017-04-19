Роскомнадзор не будет блокировать Sports.ru по требованию «Матч ТВ»

Роскомнадзор не будет блокировать спортивное интернет-издание Sports.ru по требованию телеканала «Матч ТВ», так как портал удалил противоправные материалы. Об этом сообщает RNS.

Как заявил на итоговой коллегии Роскомнадзора глава ведомства Александр Жаров.. заявил глава ведомства Александр Жаров, в настоящее время на Sports.ru уже нет пиратского контента, о котором рассказывал «Матч», поэтому причин для блокировки нет.

Александр Жаров при этом заметил, что Sports.ru является одним из самых посещаемых спортивных ресурсов рунета. Отмечало ли ведомство и раньше нарушения со стороны данного издания, Жаров не уточнил.

18 апреля стало известно, что Роскомнадзор предупредил Sports.ru о возможной блокировке из-за трансляции записей «Матча» без разрешения. Директор Sports.ru Дмитрий Навоша заявил, что за всю историю у сайта «не было ни одного не урегулированного спора ни с одним из правообладателей».