«Татфондбанк» начал готовиться к увольнению персонала

Работники признанного банкротом «Татфондбанка» начали получать уведомления о предстоящем увольнении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на одного из сотрудников кредитного учреждения.

По словам источника, сотрудники начали получать уведомления с 11 апреля. Последним рабочим днем значится 30 июня».

В свою очередь, в «Интехбанке», который был партнером «Татфондбанка» и также лишился лицензии и был признан банкротом, увольнение персонала должно начаться в ближайшем будущем.

Согласно отчетам этих банков за четвертый квартал 2016 года, средняя численность работников «Татфондбанка» на 1 января 2017 года составляла 2,548 тысяч человек, «Интехбанка» — 460 человек.

11 апреля Арбитражный суд Татарстана признал признал банкротом «Татфондбанк». 3 марта Центробанк отозвал у него лицензию на осуществление банковских операций, вслед за этим Агентство страхования вкладов ввело в нем временную администрацию.

На главу банка Роберта Мусина открыли уголовное дело о мошенничестве — следователи полагают, что банк предоставил ЦБ ложную информацию о высоколиквидном активе, чтобы получить кредит и впоследствии похитить деньги.

Стоимость активов банка на момент отзыва лицензии составляла 71,3 млрд рублей, а сумма задолженности — 189,7 млрд рублей. Таким образом, «дыра» в капитале банка составила 118,3 млрд рублей.