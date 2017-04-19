Суд ООН не принял временные меры против России из-за Украины

Международный суд ООН не стал принимать временные меры против России по иску Украины. Заседание суда транслировалось на сайте.

Украина подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге в январе по поручению президента Украины Петра Порошенко с «целью привлечь Россию к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины».

Киев утверждает, что Россия нарушила две конвенции ООН — по противодействию финансирования терроризма и по ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также поддерживает терроризм и поставляет оружие на Украину, занимается дискриминацией крымских татар и украинцев на территории Крыма.

Временные меры, по мнению Киева, были призваны «заморозить» развитие конфликта до момента вынесения окончательного решения суда.

Стоит отметить, что РФ отвергала все обвинения Украины.