Ткачев оценил потери РФ от торгового кризиса с Турцией 1,5 млрд долларов

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев оценил потери России от введения Турцией пошлин на российское зерно и подсолнечное масло в 1,3–1,5 млрд долларов. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

По словам министра, ограничения на поставки являются «ударом в спину». «Мы этого не ожидали. Это такой в определенной степени удар в спину, и мы очень надеемся на нормализацию российско-турецких отношений»,— заявил он в эфире телеканала. При этом Александр Ткачев подчеркнул, что Россия будет находить новые рынки для сбыта этой сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, глава ведомства сообщил, что российское правительство пока не собирается разрешать поставки томатов из Турции. Он отметил, что планируется поддерживать прежде всего отечественного производителя.

17 марта Турция приняла решение о приостановке выдачи лицензий на беспошлинный ввоз пшеницы, кукурузы, подсолнечного шрота и масла российского происхождения. На ввоз данной продукции может начать действовать пошлина в размере 130%. Фактически это и означает остановку поставок.