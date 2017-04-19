Во Владимирской области при задержании убиты двое подозреваемых в подготовке терактов

ФСБ России сообщило об убийстве на территории Владимирской области двух граждан из Средней Азии, подозреваемых в подготовке терактов на территории России, передает «Интерфакс».

«Сотрудниками ФСБ в результате боестолкновения при попытке задержания нейтрализованы оказавшие активное вооруженное сопротивление два гражданина одной из стран Среднеазиатского региона, 1991 и 1987 г.р., находившиеся на территории Владимирской области», - сообщил 19 апреля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Среди сотрудников органов безопасности в результате боестолкновения пострадавших нет.

В сообщении отмечается, что «данные лица состояли на связи у вербовщиков международных террористических организаций, проявляли интерес к технологии изготовления самодельных взрывных устройств и выражали готовность к совершению террористических актов на территории России».

На месте проведения оперативно-разыскных мероприятий были обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства, автомат АК-74, пистолет ПМ и боеприпасы.