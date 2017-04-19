Минобороны опровергло обвинения западных СМИ в занижении потерь в Сирии

В российском оборонном ведомстве опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что власти РФ якобы занижают данные о своих потерях в Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

«Остерегайтесь подделок», — сказал Конашенков. «Весь текст — абсолютно лживая компиляция слухов, собранных на скорую руку, чтобы отвлечь внимание от фальшивого спектакля с якобы химатакой с воздуха в сирийском Хан Шейхуне», — добавил он.

«Прежде всего, никаких официальных данных о якобы "потерях в боях за Пальмиру" не было, никогда не публиковалось и не существует в природе», — сказал официальный представитель Минобороны. Игорь Конашенков назвал публикации о якобы занижении данных о российских потерях в Сирии «набором букв для оправдания собственного заголовка».

18 апреля агенство Reuters сообщило, что Сирии погибли еще двое российских контрактников – 41-летний Алексей Сафонов и 46-летний Владимир Плутинский. О гибели Сафонова агентству Reuters рассказал его родственник, по словам которого Алексей погиб в середине марта. Плутинский был убит в феврале во время боев за Пальмиру. По данным Reuters, с конца января до конца марта в только в боях за Пальмиру погиб 21 российский военнослужащий, то есть в 4 раза больше, чем в официальных данных Минобороны России. С начала российской военной операции в Сирии официально была подтверждена гибель 28 россиян. СМИ неоднократно сообщали, что среди погибших есть бойцы незарегистрированной «частной военной компании Вагнера».