Один из Азимовых дал показания на брата по делу о теракте в Петербурге

Один из фигурантов дела о теракте в метро Петербурга Акрам Азимов дал показания на своего брата Аброра Азимова, которого ФСБ считает организатором теракта. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ходе допроса в качестве подозреваемого Азимов сказал, что он и его брат совершили действия, которые способствовали взрыву», — заявил следователь в Басманном районом суде Москвы, который рассматривает меру пресечения для Акрама Азимова.

На заседании он подтвердил, что давал такие показания, при этом заявил о непричастности к теракту.

19 апреля Акрам Азимов был задержан на территории Новой Москвы, при себе у него была граната РГД-5.

По версии ФСБ, он помогал в переправке денег, которые использовались при подготовке теракта, а также связывался с террористами за рубежом.

Его брат Аброр Азимов был задержан ФСБ 17 апреля. За поясом у него был боевой пистолет.

Мать обоих подозреваемых сегодня заявила, что задержание Акрама Азимова сотрудниками ФСБ было постановкой — по ее словам, еще 15 апреля Акрама Азимова задержали в больнице киргизского города Ош местные спецслужбы.