Депутат из «Блока Петра Порошенко» обвинил Саакашвили в сотрудничестве с Путиным

Депутат Верховной Рады Украины от президентского «Блока Петра Порошенко» Олег Барна пришел на эфир к ведущему ток-шоу «Другая Украина», бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. На это обратил внимание портал Strana.ua.

В студии он обвинил Саакашвили, что тот, выступая против президента Петра Порошенко, тем самым работает на главу России Владимира Путина.

«Сейчас выходит так, что объединяются против президента вместе с Путиным, ну не идет вам это», — сказал Барна.

В ответ Саакашвили заявил: «Я не приемлю таких слов, что я объединяюсь с Путиным. У меня нет фабрики в России. Я не торгую с Россией. Путин сказал, что он хочет меня убить. Ни Порошенко, ни вы не смеете мне говорить, что я работаю с Путиным. Путин считает меня врагом, я борюсь с Путиным».

Эфир программы доступен на YouTube (на записи дискуссия начинается примерно с 29-й минуты).