В Сирии погиб майор морской пехоты РФ

Майор морской пехоты российской армии Сергей Бордов погиб в бою в Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на бывшего сослуживца военного и собеседника, близкого к Черноморскому флоту.

«Накрыло их минометным огнем. Погибли двое наших, российских, и двое сирийских военных», — рассказал агентству Вячеслав Павлюченко, служивший с Бордовым в морской пехоте.

Он отметил, что Бордов умер 18 апреля, имен других погибших он не знает.

Сергей Бордов стал одним из самых высокопоставленных российских офицеров, погибших в Сирии. В 2015 году он был командиром разведывательной роты, рассказал Павлюченко. О роли Бордова в сирийской операции сослуживец не знает.