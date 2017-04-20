Брата предполагаемого организатора теракта в Петербурге арестовали

Уроженец Киргизии, имеющий российское гражданство Акрам Азимов арестован до 3 июня по делу о теракте в петербургском метро. Такое решение принял Басманный суд Москвы, сообщает «Интерфакс».

Акраму Азимову вменяют теракт и незаконный оборот оружия. Он приходится старшим братом предполагаемому организатору теракта Аброру Азимову.

Оба были задержаны в московском регионе сотрудниками ФСБ. Мать подозреваемых сегодня заявила, что задержание Акрама Азимова было постановкой. По ее словам, Акрама Азимова сотрудники киргизских спецслужб увезли из больницы в городе Ош, где ему была сделана операция.

Через несколько дней ФСБ распространила видео его задержания на остановке в Новой Москве.

Акрам Азимов заявил на сегодняшнем заседании, что не причастен к теракту.