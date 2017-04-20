Дмитрий Ицкович: Амелин не принадлежит полностью ни одной поэтической школе

Максим Амелин выделяется среди многих российских поэтов тем, что не принадлежит однозначно какой-либо поэтической школе, а развивает собственную линию. Так прокомментировал известие о присуждении Амелину премии «Поэт» Дмитрий Ицкович, председатель редакционного совета «Полит.ру».

«Поздравления Максиму Альбертовичу и поздравления премии «Поэт»!

Максим Амелин – самый молодой лауреат премии «Поэт» за все время ее существования. Не буду сейчас говорить о рангах, о том, кто лучше, кто хуже, но, безусловно, Максим Амелин – поэт и культурный деятель со своим голосом, своим направлением, и это для нашей литературы – дело не совсем обычное. Амелин не принадлежит каким-то понятным, однозначно ясным школам – он развивает свою собственную линию, и делает это очень достойно.

Что касается самой премии, то премия «Поэт» – главная поэтическая премия в России; она вручается ежегодно. Конечно, она будет как-то и дальше развиваться – есть еще некоторое количество имен, которые могут стать достойными лауреатами этой премии», – сказал Дмитрий Ицкович.

Максим Амелин – поэт, переводчик, издатель, лауреат «Антибукера» и Премии Солженицына. О присуждении ему премии «Поэт» стало известно 19 апреля, спустя день после того, как в Роспечати прошла презентация антологии «Современная литература народов России. Поэзия», в которой Амелин выступал в качестве редактора-составителя и руководителя проекта.

Премия «Поэт» существует с 2005 года: она вручается специально созданным Обществом поощрения русской поэзии совместно с РАО «ЕЭС России». Лауреатами ее уже становились Александр Кушнер, Олеся Николаева, Тимур Кибиров, Евгений Евтушенко, Юлий Ким, Наум Коржавин.

Церемония награждения премией в 2017 году состоится 31 мая.